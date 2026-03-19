Эксперт Киселев: освобождение ВС РФ Гришино откроет дорогу на Доброполье

«По данным на 16 марта, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал, что наши войска завершают освобождение Гришино и Нового Донбасса. Стратегическое значение этих поселений — колоссальное. Гришино — это именно тот ключ, который открывает путь к Доброполью. Его освобождение позволяет нашим войскам брать Доброполье в классические клещи, охватывая город с двух сторон. Новый Донбасс, находящийся рядом, важен для расширения зоны контроля и обеспечения флангов наступающей группировки. Без этих населенных пунктов полноценный штурм Доброполья был бы невозможен», — сказал он.