Дмитриев назвал пожар на заводе СПГ в Катаре катастрофическим для ЕС

Дмитриев: пожар на заводе СПГ в Катаре будет катастрофическим для ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал пожар на комплексе по производству СПГ в катарском Рас-Лаффане катастрофическим для ЕС.

Ранее КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке.

«Плохо для мира, катастрофически для ЕС», — прокомментировал событие Дмитриев на странице в соцсети X.

Ранее МВД Катара сообщило, что в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны вспыхнул пожар в результате иранской атаки.

Производство СПГ в Рас-Лаффане было приостановлено в начале марта после попадания беспилотников в один из объектов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

