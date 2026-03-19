Трамп вряд ли начнет наземную операцию против Ирана, считает эксперт

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли начнет наземную операцию против Ирана, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский,

«(НАТО — ред.) не вмешается. Если мы говорим об операции США против Ирана, то я очень сильно сомневаюсь, что Дональд Трамп решится на наземную фазу», — сказал ученый.

По его словам, НАТО не понадобится Трампу, альянса даже близко не будет на Ближнем Востоке.

«Если ему нужны отдельные страны альянса, то он мог бы собрать коалицию желающих, как это часто делали. Но и это США сейчас не нужно», — отметил аналитик.

Войтоловский подчеркнул, что нет никаких предпосылок для запуска механизма НАТО.

«Потому что статья пятая Вашингтонского договора предполагает возможность включения в боевые действия всего военного альянса в случае нападения на одного из его членов. На США никто не нападал, это Штаты совершили акт агрессии», — заявил он.

