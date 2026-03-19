КСИР сообщил об ударах по американским базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

Источник: Аргументы и факты

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по американским военным базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, передает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Как уточняется, удары были нанесены по объектам на базах «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ, вертолетной базе «Аль-Адаири» в Кувейте, а также по базе «Мина Салман» в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США.

Сообщается, что на базе «Минхад» были поражены командные пункты, топливные резервуары и ангары с оборудованием, на базе «Аль-Дафра» — топливные хранилища и системы раннего радиолокационного обнаружения, на базе «Аль-Адаири» — радиолокационные станции раннего предупреждения и центральная стоянка авиации, на базе «Мина Салман» — штаб Пятого флота США.

Ранее КСИР объявил о намерении атаковать ряд нефтяных объектов в Персидском заливе после американо-израильских ударов по иранским объектам на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе.

