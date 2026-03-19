Британия сообщила об инциденте с судном у берегов ОАЭ

UKMTO сообщило о повреждении судна у побережья Хор-Факкана в ОАЭ.

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об инциденте у побережья города Хор-Факкан в ОАЭ, в ходе которого судно было поражено неизвестным снарядом.

«В UKMTO поступило сообщение об инциденте в 11 морских милях к востоку от Хор-Факкана, ОАЭ. Судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше