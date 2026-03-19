Действия США против Ирана незаконны, заявила Кнайсль

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский конгресс не санкционировал проведение военной операции против Ирана, Совет Безопасности ООН также не принимал никаких резолюций на этот счет, из-за чего действия властей США против Ирана абсолютно лишены законного обоснования, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Как отметила Кнайсль, власти США говорят, что для операции против Ирана «не нужно одобрение конгресса».
«Это нонсенс. Конечно же… нужна санкция конгресса. Это полномасштабная война, она стоит миллиарды долларов», — сказала Кнайсль. По ее мнению, действия США «абсолютно лишены законного обоснования».
Даже во времена «гуманитарной интервенции» стран Запада в Ливию в 2011 году или во время войны в Ираке 2003 года у стран Запада была формальная санкция для действий, будь то резолюция СБ ООН 1973 по Ливии или одобрение конгресса США для вторжения в Ирак, подчеркнула собеседница агентства.
При этом экс-глава МИД Австрии обратила внимание, что многие уже называют действия США на Ближнем Востоке грандиозной ошибкой или грандиозным провалом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.