США рассматривают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военнослужащих на фоне конфликта с Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«Администрация Трампа рассматривает возможность переброски тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближний Восток, пока Трамп обдумывает дальнейшие шаги в отношении Ирана, сообщают источники», — написал корреспондент Рейтер Идрис Али в соцсети X.
По информации Рейтер, один из вариантов обеспечения безопасности Ормузского пролива включает развёртывание войск на иранском побережье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.