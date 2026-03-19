Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США рассматривают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, пишут СМИ

Reuters: США планируют переброску тысяч военных на Ближний Восток.

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военнослужащих на фоне конфликта с Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа рассматривает возможность переброски тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближний Восток, пока Трамп обдумывает дальнейшие шаги в отношении Ирана, сообщают источники», — написал корреспондент Рейтер Идрис Али в соцсети X.

По информации Рейтер, один из вариантов обеспечения безопасности Ормузского пролива включает развёртывание войск на иранском побережье.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
