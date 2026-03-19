Пушков заявил, что поведение США — это проклятие глобальной сверхдержавы

Ранее ракетные подразделения Ирана атаковали американскую военную базу и командный центр оппозиционных групп в Ираке. Удар был нанесён по целям в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане. В то же время президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения о направлении американских сил в Иран. Он также не стал комментировать возможные планы США по наземной операции.