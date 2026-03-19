Российские БПЛА обеспечили «проходы» в системе РЭБ ВСУ в Орехове

РИА Новости: расчеты FPV сделали проходы в системе РЭБ ВСУ у Орехова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 42-й Гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России обеспечили «проходы» в системе РЭБ украинских боевиков для своих ударных БПЛА на окраинах города Орехов в Запорожской области и успешно поражают полевые склады с боекомплектом, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным «Немец».

Ранее РИА Новости сообщали, что расчеты FPV 42-й Гвардейской дивизии нарушили логистику ВСУ в районе Орехова, что затруднило ротацию и подвоз боеприпасов на линию боевого соприкосновения и вызвало нехватку личного состава и огневых средств на передовых позициях противника.

«По средствам воздушной разведки на позициях ВСУ у Орехова была обнаружена линия средств РЭБ, что мешало действовать нашим расчетам FPV. После обнаружения было принято решение ликвидировать ключевые звенья в системе. Благодаря высокому уровню мастерства наших операторов средства РЭБ были уничтожены, сделаны проходы для наших “птичек”. Результат не заставил себя ждать. Практически сразу приступили к уничтожению пунктов боепитания и полевых складов с боекомплектом. Продолжаем наносить поражение», — сказал «Немец».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше