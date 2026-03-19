Папу Римского попросили помочь задержанному в Польше археологу Бутягину​

В ОП призвали Ватикан обратить внимание на задержание археолога Бутягина.

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент благотворительного фонда «Наши Соотечественники» Владлен Гоциридзе направил папе Римскому Льву XIV открытое письмо с призывом обратить внимание на задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общественной палаты России.

«С глубоким уважением и надеждой, вдохновляемые долгой традицией защиты человеческого достоинства и справедливости Католической церкви, мы обращаемся к вам в связи с тревожной ситуацией, сложившейся вокруг российского археолога Александра Бутягина… мы просим вас обратить внимание на этот случай, в котором переплелись вопросы права, справедливости, научных и гуманитарных ценностей на фоне международного конфликта», — говорится в тексте письма, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Гоциридзе также попросил папу Римского призвать к тому, чтобы любые судебные решения и процедуры в рамках экстрадиционного производства в Польше осуществлялись без предвзятого отношения, политической подоплеки и давления, а также без ущемления человеческих прав и достоинства.

Обращение инициировано комиссией ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК. Председатель комиссии Михаил Аничкин, в свою очередь, заявил РИА Новости, что экстрадиция археолога открывает дорогу для преследования многих ученых, которые проводят свои исследования на территориях, чей статус оспаривается теми или иными государствами.

«Мы надеемся, что в результате наших действий удастся избежать подобного развития событий», — добавил Аничкин.

Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, секретарь археологической комиссии музея. Его задержали в декабре в Польше по запросу Украины, обвинив в незаконных археологических поисках в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что политизированные акции Варшавы не останутся без последствий.

Ученый предупреждал польский суд, что выдача Киеву создаст угрозу для его жизни и здоровья. Он отверг претензии Украины, отметив, что действовал на основании разрешения российских властей. Бутягин отрицает уничтожение культурных ценностей.

В среду сообщалось, что окружной суд Варшавы решил экстрадировать Бутягина на Украину.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
