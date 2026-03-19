Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США могут направить дополнительно тысячи военных на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация рассматривает возможность переброски дополнительно тысяч американский военных на Ближний Восток, в том числе для участия в операции против Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источник: Reuters

По словам его источников, американская сторона «рассматривает возможность размещения тысяч военных США для поддержки действий на Ближнем Востоке». Как уточняется в публикации, этот шаг, в частности, может помочь США «обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив». По сведениям агентства, для этого США могут попытаться «разместить военных США на иранском побережье».

Кроме того, вашингтонская администрация обсуждает возможность переброски войск на иранский остров Харк, говорится в материале.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше