Как подводный флот России стал щитом Востока

19 марта в России отмечают День моряка-подводника — праздник, посвящённый людям одной из самых сложных и опасных военных профессий. За более чем столетнюю историю подводные силы прошли путь от первых экспериментальных лодок до мощного ядерного флота, став важнейшей частью обороны страны.
Истоки.
Эта дата связана с указом императора Николая II от 1906 года, когда подводные лодки были официально выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. Однако становление подводных сил на Дальнем Востоке началось ещё раньше — в годы Русско-японской войны.
Отправной точкой стало формирование во Владивостоке первого соединения подводных лодок в начале 1905 года. К тому времени на Тихий океан уже доставили первые субмарины, в том числе лодку «Форель», ставшую одной из первых боеспособных единиц. Вскоре флот пополнился и другими подлодками — «Дельфин», «Касатка», «Налим», «Скат». Экипажи комплектовали добровольцами из числа моряков надводных кораблей, которым приходилось осваивать новую технику буквально с нуля.
Базой для первых подводников стала бухта Улисс во Владивостоке. Здесь создавались мастерские, проходила боевая подготовка, отрабатывались манёвры и стрельбы. Уже в апреле 1905 года подлодки впервые были направлены на выполнение боевой задачи. Несмотря на то что реального боя тогда не произошло, этот эпизод вошёл в историю как первое применение подводных сил России.
После Русско-японской войны развитие подводного флота продолжилось, однако со временем силы на Дальнем Востоке были ослаблены. Лишь в 1930-е годы начался новый этап — создание Морских сил Дальнего Востока. Это решение стало ответом на растущую угрозу со стороны Японии.
В этот период активно строились подводные лодки различных типов. На Тихий океан доставляли субмарины серии «Щ», а позже появились малые лодки «Малютка», которые можно было перевозить по железной дороге без разборки корпуса. Постепенно формировались полноценные соединения, расширялась география базирования — от Владивостока до Камчатки и Магадана.
Морские силы Дальнего Востока.
К началу Великой Отечественной войны подводные силы Тихоокеанского флота представляли собой серьёзную военную силу. Хотя основные боевые действия развернулись на западных рубежах страны, тихоокеанские подводники выполняли важные задачи: вели разведку, обеспечивали безопасность морских коммуникаций, готовились к возможному конфликту с Японией.
С 1942 года часть подлодок была переброшена на Северный флот. Этот сложнейший переход стал серьёзным испытанием для экипажей. Несмотря на ограниченное участие в боевых действиях на новом театре, их присутствие усилило обороноспособность страны.
После войны развитие подводного флота вышло на новый уровень. Уже в 1950—1960-е годы началось масштабное обновление техники: на вооружение поступали современные дизель-электрические лодки, а затем и атомные субмарины. Появление ракетного оружия кардинально изменило роль подводных сил, превратив их в один из ключевых элементов стратегического сдерживания.
Особое значение имело развертывание атомного подводного флота. Субмарины получили возможность действовать в любой точке Мирового океана, оставаясь незаметными для противника. Одновременно развивалась инфраструктура: строились новые базы, совершенствовалась система подготовки экипажей.
Ударная мощь.
Сегодня подводные силы Тихоокеанского флота остаются важнейшей составляющей обороноспособности страны. Флот продолжает пополняться современными дизель-электрическими лодками проекта «Варшавянка», а также атомными подводными крейсерами. Эти корабли способны выполнять широкий спектр задач — от разведки до нанесения ракетных ударов.
История подводного флота — это не только развитие техники, но прежде всего судьбы людей. Профессия подводника по-прежнему требует мужества, высокой ответственности и готовности работать в экстремальных условиях. За десятилетия подводники доказали свою надёжность, оставаясь незримыми стражами морских рубежей страны.
Сегодня, как и более века назад, они продолжают нести службу в глубинах океана, обеспечивая безопасность России и сохраняя традиции, заложенные первыми поколениями моряков-подводников.
Благодарим газету Тихоокеанского флота «Боевая вахта» за помощь в подготовке материала.