Ученые установили, что роль травы в фотосинтезе сравнима с деревьями

НОВОСИБИРСК, 19 мар — РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) установили, что в лесах Западной Сибири трава играет гораздо более весомую роль в накоплении углерода, чем считалось ранее, и сравнима по этому показателю с деревьями, сообщили РИА Новости в вузе.
Специалисты исследовали осиновые и березовые леса так называемой предгорной подтайги Западной Сибири на правобережье Оби в Новосибирской области. От более северных (бореальных) лесов они отличаются густым и многовидовым травяным покровом, высота которого может достигать 1,1 метра. Выяснилось, что травяной ярус в этих экосистемах играет более весомую роль в фотосинтезе, чем предполагалось ранее.
«Особое внимание ученых привлекло соотношение фитомассы разных ярусов. Масса ежегодно отрастающего травяного яруса в этих лесах сопоставима, а в ряде случаев и превышает массу листвы в кронах деревьев. Таким образом, травостой представляет собой фотосинтетически активный ярус, сопоставимый по эффективности с кронами деревьев», — рассказали в НГУ.
Главный научный сотрудник входящего в состав Климатического центра НГУ карбонового полигона Николай Лащинский отметил, что результаты исследования позволяют рассматривать травяной покров как дополнительный значимый и эффективный резервуар накопления атмосферного углерода.
«Не менее значимым является вывод об уникальности сибирских подтаежных лесов. Продуктивность их травяного яруса заметно превосходит аналогичные показатели в широколиственных лесах Европы и существенно выше, чем в бореальных таежных лесах. Это позволяет рассматривать мелколиственные леса подтайги Западной Сибири как уникальные лесные экосистемы, в которых есть два равноценных слоя фотосинтетической активности — древостой и травостой. Это делает такие леса крайне эффективными в плане фиксации атмосферного углерода и поддержания биологического разнообразия», — сказал ученый.