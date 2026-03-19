В Абу-Даби приостановили работы на комплексе Habshan после атаки Ирана

Работы на комплексе по переработке газа Habshan в Абу-Даби временно приостановлены. Об этом сообщили власти эмирата после ракетной атаки Ирана.

Источник: Life.ru

Как указал пресс-центр Абу-Даби, обломки сбитой ракеты упали на территорию завода. Атака была направлена на газовый комплекс и месторождение Баб.

«Работа газоперерабатывающего завода Habshan приостановлена», — говорится в официальном заявлении.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс выступил с обращением к американцам, в котором предупредил о предстоящих сложных неделях на фоне роста цен на бензин из-за войны на Ближнем Востоке. По словам Вэнса, в Белом доме осознают проблему и активно работают над её решением, считая подорожание временным явлением. Он также пообещал, что после завершения операции цены на энергоносители вернутся к реальным показателям.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
