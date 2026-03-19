«Поведение США — это проклятие глобальной сверхдержавы. Она реагирует на те вызовы, которые ей кажутся “жизненно важными”, но которые таковыми не являются», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Британская империя отвечала аналогичным образом на многочисленные угрозы своему господству. Такой подход, по словам парламентария, привёл к перенапряжению её сил и закату.
Пушков уверен, что США вновь «завязли на Ближнем Востоке» и тратят по 1−1,5 миллиарда долларов ежедневно на военную операцию против Ирана. Вместо этого, как считает глава комиссии СФ, Соединённые Штаты могли бы перестраивать свою экономику и соревноваться с Китаем.
Сенатор обратил внимание, что в XXI веке США израсходовали на боевые действия в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии в общей сложности семь триллионов долларов. Он подчеркнул, что деятельность Соединённых Штатов спровоцировала волну миграции афганских беженцев.
Парламентарий также указал на то, что в ходе нынешнего конфликта на Ближнем Востокеамериканская сторона потеряла часть баз в Ираке, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, США лишились нескольких радарных установок. Пушков добавил, что эти потери остаются загадкой с точки зрения национальных интересов Вашингтона.
Напомним, 17 марта основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, американский предприниматель Ким Дотком выразил мнение, что у США сейчас есть пять вариантов завершения конфликта на Ближнем Востоке.