Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков назвал действия США проклятием глобальной сверхдержавы

Сенатор Пушков отметил, что Вашингтон реагирует на вызовы, которые не представляют для США особой важности.

Источник: Аргументы и факты

Действия США являются проклятием глобальной сверхдержавы, поскольку страна реагирует на те вызовы, которые в реальности не представляют «жизненной важности», заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Поведение США — это проклятие глобальной сверхдержавы. Она реагирует на те вызовы, которые ей кажутся “жизненно важными”, но которые таковыми не являются», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Британская империя отвечала аналогичным образом на многочисленные угрозы своему господству. Такой подход, по словам парламентария, привёл к перенапряжению её сил и закату.

Пушков уверен, что США вновь «завязли на Ближнем Востоке» и тратят по 1−1,5 миллиарда долларов ежедневно на военную операцию против Ирана. Вместо этого, как считает глава комиссии СФ, Соединённые Штаты могли бы перестраивать свою экономику и соревноваться с Китаем.

Сенатор обратил внимание, что в XXI веке США израсходовали на боевые действия в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии в общей сложности семь триллионов долларов. Он подчеркнул, что деятельность Соединённых Штатов спровоцировала волну миграции афганских беженцев.

Парламентарий также указал на то, что в ходе нынешнего конфликта на Ближнем Востокеамериканская сторона потеряла часть баз в Ираке, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, США лишились нескольких радарных установок. Пушков добавил, что эти потери остаются загадкой с точки зрения национальных интересов Вашингтона.

Напомним, 17 марта основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, американский предприниматель Ким Дотком выразил мнение, что у США сейчас есть пять вариантов завершения конфликта на Ближнем Востоке.

