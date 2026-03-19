Трамп принял участие в церемонии репатриации тел погибших в Ираке военных

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщало, что самолет-заправщик KC-135, задействованный в операции против Ирана, потерпел крушение на территории Ирака после инцидента с другим воздушным судном. Уточнялось, что все шесть человек, находившихся на борту, погибли. При этом подчеркивалось, что произошедшее не связано ни с действиями Ирана, ни с дружественным огнем.