Трамп принял участие в церемонии репатриации тел погибших в Ираке военных

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии репатриации тел шести американских военнослужащих, погибших в результате крушения самолета-заправщика KC-135 в Ираке.
Церемония состоялась на авиабазе Довер в штате Делавэр. В мероприятии также приняли участие председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, министр обороны США Пит Хегсет, а также спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщало, что самолет-заправщик KC-135, задействованный в операции против Ирана, потерпел крушение на территории Ирака после инцидента с другим воздушным судном. Уточнялось, что все шесть человек, находившихся на борту, погибли. При этом подчеркивалось, что произошедшее не связано ни с действиями Ирана, ни с дружественным огнем.
Ранее в США назвали реальное число солдат, пострадавших при операции против Ирана.