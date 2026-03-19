МВД Катара: спасатели продолжают бороться с огнем в Рас-Лаффане

КАИР, 19 марта. /ТАСС/. Катарские спасатели продолжают бороться с огнем, вспыхнувшим в промышленной зоне Рас-Лаффан в результате попадания туда иранской ракеты. Об этом сообщил МВД эмирата.
«Пожарные продолжают тушение огня, вспыхнувшего в промзоне Рас-Лаффан после удара Ирана. Пострадавших нет», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Ранее МВД утверждал, что возгорание уже взято под контроль.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.