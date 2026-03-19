Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА ВСУ, летевших на Севастополь

Силы ПВО и Черноморского флота ВС России нейтрализовали 27 украинских дронов, пытавшихся атаковать Севастополь.
Об этом уведомил губернатор Михаил Развожаев.
«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 27 БПЛА», — написал он в Telegram.
В результате БПЛА-атаки ВСУ на город погиб мирный житель, находившийся в частном доме в СНТ. Пострадали два человека.
