Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые рассказали о последствиях землетрясения в Магадане

Землетрясение в Магадане привело к появлению трещин на дороге.

Источник: © РИА Новости

МАГАДАН, 19 мар — РИА Новости. Землетрясение в Магадане привело к появлению трещин на дороге и повреждению штукатурки на домах, сообщает ФИЦ Единая геофизическая служба (ЕГС) РАН.

Землетрясение с эпицентром под Магаданом произошло во вторник поздно вечером, жители города ощутили серьёзные подземные толчки. Некоторые районы Магадана остались без электричества, его оперативно восстановили. Оперативные группы спасателей и сотрудников администраций населённых пунктов Магаданской области осматривают здания.

«По данным МФ ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение ощущалось в населенных пунктах: Магадан силой шесть баллов, Стекольный, Гадля, Клепка, Палатка силой пять баллов, Ола силой четыре балла. В Магадане наблюдалось повреждение штукатурки в некоторых домах. У одного жителя отлетел кафель в ванной. На небольшом участке асфальтированной дороги появились трещины», — говорится в сообщении.