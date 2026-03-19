Ученые рассказали о последствиях землетрясения в Магадане

«По данным МФ ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение ощущалось в населенных пунктах: Магадан силой шесть баллов, Стекольный, Гадля, Клепка, Палатка силой пять баллов, Ола силой четыре балла. В Магадане наблюдалось повреждение штукатурки в некоторых домах. У одного жителя отлетел кафель в ванной. На небольшом участке асфальтированной дороги появились трещины», — говорится в сообщении.