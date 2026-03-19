Уже 27 дронов атаковали Черноморское побережье, один человек погиб, есть раненые

Силы противовоздушной обороны и Черноморский флот успешно отразили атаку украинских вооруженных сил, в ходе которой было сбито 27 беспилотных летательных аппаратов. Однако, к сожалению, последствия этой атаки оказались трагичными.
В результате нападения на Севастополь погиб мужчина, находившийся в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации, также пострадали два человека с травмами средней тяжести.
Спасательная служба Севастополя сообщила о нескольких инцидентах, вызванных обломками сбитых дронов:
В районе Стрелецкой бухты произошел пожар на одном из участков из-за упавших обломков. В парке Победы загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. В районе Фиолента огонь охватил частный дом и участок лесополосы.
На Фиолентовском шоссе произошло возгорание травы и одного из промышленных зданий из-за обломков БПЛА. На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах выбиты окна, а осколками повреждены 8 автомобилей.
Все службы продолжают свою работу на месте происшествий. Гражданам настоятельно рекомендуется не приближаться к крупным частям сбитых БПЛА и сообщать о таких находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на места происшествий.