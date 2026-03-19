Дмитриев назвал удар по заводу СПГ в Катаре катастрофой для Евросоюза

Глава РФПИ оценил последствия удара по заводу СПГ в Катаре.

Источник: Комсомольская правда

Ущерб от удара по крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа в Катаре окажет катастрофическое воздействие на Евросоюз. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Плохо для всего мира, катастрофично для ЕС», — написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.

Так Дмитриев прокомментировал пост американского издания The Kobeissi Letter о росте цен на природный газ после атаки на катарский завод СПГ.

Ранее ВС Ирана нанесли ракетный удар по катарскому городу Рас-Лаффан, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству СПГ. Атака привела к разрушениям и возгоранию на территории предприятия.

Позже МИД Катара объявил военного атташе Ирана и атташе по безопасности, а также их подчиненных персонами нон-грата. Министерство потребовало от них покинуть страну в течение 24 часов.

