Дмитриев назвал удар по заводу СПГ в Катаре катастрофой для Евросоюза

Ущерб от удара по крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа в Катаре окажет катастрофическое воздействие на Евросоюз. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Плохо для всего мира, катастрофично для ЕС», — написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.
Так Дмитриев прокомментировал пост американского издания The Kobeissi Letter о росте цен на природный газ после атаки на катарский завод СПГ.
Ранее ВС Ирана нанесли ракетный удар по катарскому городу Рас-Лаффан, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству СПГ. Атака привела к разрушениям и возгоранию на территории предприятия.
Позже МИД Катара объявил военного атташе Ирана и атташе по безопасности, а также их подчиненных персонами нон-грата. Министерство потребовало от них покинуть страну в течение 24 часов.