Макрон поговорил с Трампом и эмиром Катара после ударов Ирана

Ранее КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке. Перед этим МВД Катара сообщило, что в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны вспыхнул пожар в результате иранской атаки.
«Только что разговаривал с эмиром Катара и президентом Трампом после сегодняшних ударов по газодобывающим объектам в Иране и Катаре. В наших общих интересах незамедлительно ввести мораторий на удары по гражданской инфраструктуре, особенно по энергетической и водной инфраструктуре», — написал Макрон на странице в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.