Макрон поговорил с Трампом и эмиром Катара после ударов Ирана

Макрон поговорил с Трампом и эмиром Катара после ударов Ирана по инфраструктуре.

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поговорил с президентом США Дональдом Трампом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после ударов Ирана по катарской газовой инфраструктуре.

Ранее КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке. Перед этим МВД Катара сообщило, что в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны вспыхнул пожар в результате иранской атаки.

«Только что разговаривал с эмиром Катара и президентом Трампом после сегодняшних ударов по газодобывающим объектам в Иране и Катаре. В наших общих интересах незамедлительно ввести мораторий на удары по гражданской инфраструктуре, особенно по энергетической и водной инфраструктуре», — написал Макрон на странице в соцсети X.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше