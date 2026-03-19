Юрист предупредил о штрафах за сжигание мусора на даче

«По статье 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности гражданину грозит предупреждение или штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штраф возрастает до 10 тысяч — 20 тысяч рублей. Если же из-за нарушения произошёл пожар и пострадало чужое имущество либо причинён вред здоровью лёгкой или средней тяжести, сумма штрафа составляет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей», — предупредил Русяев.