МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Только освобождение от украинского режима создаст гарантии безопасности для работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Пока мы не победим фашизм и не поставим наш флаг над бывшей Верховной радой Украины, это будет продолжаться (обстрелы Запорожской АЭС)», — сказал Балицкий.
Он добавил, что даже мирные соглашения не гарантируют безопасность атомного объекта вблизи украинского режима.
«Будут провокации всякого рода, обстрелы, дроны… пока мы не победим, ничего не поменяется», — сказал губернатор.
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.Читать дальше