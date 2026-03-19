США готовят закупки боеприпасов, выпускаемых в странах бывшего СССР

«Речь идет о боеприпасах и минометных системах, которые не проходили сертификацию или классификацию для применения в армии США и предназначены для неамериканских образцов вооружений», — говорится в документации. В материалах уточняется, что такие закупки могут включать широкий спектр продукции — от минометных боеприпасов до реактивных гранат и других типов вооружений.
Как следует из документов, подобная продукция часто производится в странах бывшего СССР и Восточной Европы и востребована для оружейных систем, находящихся на вооружении иностранных партнеров и союзников США.
Закупки планируется осуществлять в рамках программы SAWS в интересах не только Пентагона, но и других ведомств США, а также иностранных государств и международных организаций, включая поставки по линии военного сотрудничества.
Контракты предполагается заключать с несколькими подрядчиками в формате долгосрочных рамочных соглашений с поставками по мере необходимости. Отбор будет проводиться по принципу наивысшего технического соответствия, при котором ключевым критерием станет подтвержденный опыт и возможности поставщика, после чего компании будут конкурировать за отдельные заказы.
Документ носит предварительный характер: армия США собирает отзывы и предложения от отрасли до 8 апреля, после чего ожидается публикация окончательной версии тендера. Отмечается, что условия закупки могут быть скорректированы с учетом полученных комментариев.