Дмитриев назвал удар по заводу СПГ в Катаре катастрофой для ЕС

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил как катастрофу ущерб от удара по заводу по производству СПГ в Катаре.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил как катастрофу ущерб от удара по заводу по производству СПГ в Катаре.

«Плохо для всего мира, катастрофично для ЕС», — заявил он в X.

Ранее компания Qatar Energy приостановила производство СПГ после атаки дрона из Ирана.

Qatar Energy вслед за остановкой производства сжиженного газа приостановила выпуск некоторых химических, нефтехимических и перерабатывающих продуктов.

