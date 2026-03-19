В ОАЭ осудили атаку на газоперерабатывающий завод «Хабшан»

ДОХА, 19 мар — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили атаку на газоперерабатывающий завод «Хабшан», считает её опасной эскалацией, говорится в сообщении министерства иностранных дел ОАЭ в социальной сети Х.
Агентство Рейтер со ссылкой на местные власти ранее сообщило, что работа ГПЗ в Хабшане в ОАЭ была приостановлена после падения обломков в результате перехвата ракеты, под удар также попало нефтяное месторождение Баб.
«Атаки на объект газовой отрасли “Хабшан” и нефтяное месторождение Баб, которые были успешно перехвачены средствами ПВО, представляют собой опасную эскалацию и нарушение международного права», — отметило ведомство.
Как указал МИД, эта атака «представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности региона и его населения, а также глобальной энергетической безопасности». Эмиратское внешнеполитическое ведомство заявило, что имеет право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и национальной безопасности.
Власти Ирана предупредили, что в ответ на удары Израиля и США по объектам на иранском газовом месторождении «Южный Парс» нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.