В ОАЭ осудили атаку на газоперерабатывающий завод «Хабшан»

МИД ОАЭ назвал атаку на газовые объекты опасной эскалацией.

ДОХА, 19 мар — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили атаку на газоперерабатывающий завод «Хабшан», считает её опасной эскалацией, говорится в сообщении министерства иностранных дел ОАЭ в социальной сети Х.

Агентство Рейтер со ссылкой на местные власти ранее сообщило, что работа ГПЗ в Хабшане в ОАЭ была приостановлена после падения обломков в результате перехвата ракеты, под удар также попало нефтяное месторождение Баб.

«Атаки на объект газовой отрасли “Хабшан” и нефтяное месторождение Баб, которые были успешно перехвачены средствами ПВО, представляют собой опасную эскалацию и нарушение международного права», — отметило ведомство.

Как указал МИД, эта атака «представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности региона и его населения, а также глобальной энергетической безопасности». Эмиратское внешнеполитическое ведомство заявило, что имеет право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и национальной безопасности.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Власти Ирана предупредили, что в ответ на удары Израиля и США по объектам на иранском газовом месторождении «Южный Парс» нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией.
