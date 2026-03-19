Эксперт Киселев: ВСУ без фанатизма удерживают Константиновку

ЛУГАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Cолдаты Вооруженных сил Украины удерживают Константиновку Донецкой Народной Республики без фанатизма, ситуация в городе для них осложняется ежедневно. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«Насколько усердно противник удерживает Константиновку? Усердно, но не фанатично, потому что ситуация для них осложняется ежедневно. Бои идут непосредственно в юго-восточной части города. Наши подразделения стремятся выйти к окраинам города со стороны Берестка и имеют успехи у Ильиновки», — сказал он.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что уличные бои в Константиновке ведутся в северо-восточной части, российские бойцы вышли на юго-западные окраины. Под контролем армии РФ находится более 60% города.