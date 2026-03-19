Картаполов: Европа забудет про Украину за несколько часов, когда Россия победит

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Европейские политики не собираются участвовать в восстановлении Украины. Они сразу забудут про нее, когда Россия победит в конфликте, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Как только Россия победит, про Украину забудут сразу, в течение нескольких часов. Для них это отыгранный актив. Они все, что можно было оттуда вытащить, по большому счету уже вытащили. И больше там взять-то нечего, на этой самой Украине. Там не осталось ничего от советского наследия», — сказал депутат.
Он также обратил внимание, что Европа не будет помогать с восстановлением Украины, потому что сама находится в «глубочайшем экономическом кризисе». Страны ЕС отказались от дешевых российских энергоресурсов и поставили себя в зависимость от американского сжиженного газа и поставщиков из Ближнего Востока, что на фоне конфликта в регионе обернулось для них дополнительными проблемами.
«Им надо теперь восстанавливать свою экономику, свои страны. И, конечно, больше никто не будет в таких обстоятельствах отдавать деньги собственных налогоплательщиков в вороватую шайку», — констатировал Картаполов.