Дмитриев: пожар на заводе СПГ в Катаре будет катастрофическим для ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что пожар на комплексе по производству сжиженного природного газа в катарском Рас-Лаффане может иметь катастрофические последствия для стран Евросоюза.
«Плохо для мира, катастрофически для ЕС», — заявил он в X*.
Ранее Корпус стражей исламской революции подтвердил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.
Уточняется, что производство сжиженного природного газа на объекте было приостановлено в начале марта после попадания беспилотников в один из объектов.
С 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, после чего Тегеран начал осуществлять ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.