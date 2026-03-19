Дмитриев: пожар на заводе СПГ в Катаре будет катастрофическим для ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что пожар на комплексе по производству сжиженного природного газа в катарском Рас-Лаффане может иметь катастрофические последствия для стран Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что пожар на комплексе по производству сжиженного природного газа в катарском Рас-Лаффане может иметь катастрофические последствия для стран Евросоюза.

«Плохо для мира, катастрофически для ЕС», — заявил он в X*.

Ранее Корпус стражей исламской революции подтвердил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.

В МВД Катара сообщали, что в районе крупнейшего в стране СПГ-комплекса в промышленном городе Рас-Лаффан на севере страны возник пожар в результате атаки со стороны Ирана.

Уточняется, что производство сжиженного природного газа на объекте было приостановлено в начале марта после попадания беспилотников в один из объектов.

С 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, после чего Тегеран начал осуществлять ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
