Журналист Reuters: США планируют перебросить тысячи военных на Ближний Восток

Американская администрация рассматривает вариант переброски в Ближневосточный регион тысяч бойцов ВС США.
Об этом корреспондент Reuters Идрис Али заявил в X.
«Администрация Трампа рассматривает возможность развёртывания тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближнем Востоке», — сообщил он, ссылаясь на источники.
При этом отмечается, что президент США ещё взвешивает дальнейшие шаги в отношении Ирана.
Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что решение провести на территории Ирана наземную операцию приведёт Вашингтон к провалу.
Тем временем издание The Washington Post сообщило, что представители Пентагона добиваются выделения более $200 млрд на продолжение боевых действий против Ирана.