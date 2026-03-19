Журналист Reuters: США планируют перебросить тысячи военных на Ближний Восток

Американская администрация рассматривает вариант переброски в Ближневосточный регион тысяч бойцов ВС США.

Об этом корреспондент Reuters Идрис Али заявил в X.

«Администрация Трампа рассматривает возможность развёртывания тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближнем Востоке», — сообщил он, ссылаясь на источники.

При этом отмечается, что президент США ещё взвешивает дальнейшие шаги в отношении Ирана.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что решение провести на территории Ирана наземную операцию приведёт Вашингтон к провалу.

Тем временем издание The Washington Post сообщило, что представители Пентагона добиваются выделения более $200 млрд на продолжение боевых действий против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше