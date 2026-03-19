США могут направить в Иран тысячи солдат для начала сухопутной операции

Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана с участием сухопутных сил. По информации источников, в администрации президента США обсуждаются сценарии от обеспечения безопасности Ормузского пролива до контроля над ключевыми объектами нефтяной инфраструктуры. Окончательное решение о развертывании войск на земле еще не принято, но в Белом доме подчеркивают, что президент «оставляет за собой все варианты».
Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает сценарии расширения военной кампании против Ирана, включая возможное развертывание тысяч американских солдат на Ближнем Востоке. Об этом Reuters сообщили неназванный американский чиновник и источники, знакомые с обсуждениями внутри администрации.
Один из ключевых вариантов связан с обеспечением безопасности судоходства через Ормузский пролив — важнейший маршрут для мировых поставок нефти. По информации источников, основная нагрузка должна лечь на военно-воздушные и военно-морские силы США. При этом обсуждается и возможность размещения американских военных на иранском побережье.
Отдельно рассматривается сценарий отправки сухопутных подразделений на остров Харг — основной узел иранского нефтяного экспорта, через который проходит около 90% поставок. Источники отмечают, что такая операция оценивается как высокорисковая из-за способности Ирана атаковать остров с использованием ракет и беспилотников.
13 марта США нанесли удары по военным целям на Харге. Однако, по оценке экспертов, установление контроля над объектами может рассматриваться как более эффективный вариант, чем их уничтожение.
Кроме того, в команде президента США обсуждается возможность использования американских сил для обеспечения безопасности запасов высокообогащенного урана в Иране. Но эксперты считают, что такая операция будет крайне сложной даже для спецназа США.
«На данный момент решение о направлении сухопутных войск не принято, но президент оставляет за собой все варианты», — заявил представитель Белого дома на условиях анонимности.
По его словам, цели операции включают уничтожение ракетного потенциала Ирана, нейтрализацию военно-морских сил и предотвращение разработки ядерного оружия.
С начала операции 28 февраля США и Израиль нанесли более 7800 ударов, повредили или уничтожили свыше 120 иранских судов, сообщило в среду Центральное командование США. ~Даже без прямого наземного вторжения США уже несут потери: погибли 13 американских военнослужащих, около 200 получили ранения~.
Возможное использование сухопутных сил связано с внутренними политическими рисками для администрации Трампа. Кампания против Ирана не пользуется широкой поддержкой в США, а сам президент ранее заявлял о намерении избегать вовлечения страны в новые конфликты на Ближнем Востоке.
Но в последнее время Трамп не исключал «наземного присутствия» в Иране и, как сообщают источники, продолжает рассматривать различные варианты действий, включая контроль над ядерными материалами.
По словам высокопоставленного представителя администрации, у Вашингтона есть несколько вариантов действий в отношении иранских ядерных материалов, однако окончательное решение не принято.
В то же время директор национальной разведки Тулси Габбард в письменных показаниях конгрессу заявляла, что объекты обогащения урана уже разрушены, а входы в подземные комплексы «замурованы и заделаны цементом».
Позиция Трампа по обеспечению безопасности Ормузского пролива остается непоследовательной. После заявлений о готовности сопровождать суда он призвал другие страны взять на себя ответственность за безопасность маршрута, а затем допустил возможность отказа США от участия: «Интересно, что произойдет, если мы позволим другим странам нести ответственность за этот пролив».