США могут направить в Иран тысячи солдат для начала сухопутной операции

Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана с участием сухопутных сил. По информации источников, в администрации президента США обсуждаются сценарии от обеспечения безопасности Ормузского пролива до контроля над ключевыми объектами нефтяной инфраструктуры. Окончательное решение о развертывании войск на земле еще не принято, но в Белом доме подчеркивают, что президент «оставляет за собой все варианты».