Минобороны Катара подтвердило, что удар по Рас-Лаффану нанесли из Ирана

КАИР, 19 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Катара подтвердило, что удар по промышленной зоне Рас-Лаффан был нанесен из Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на странице оборонного ведомства в X.
«Государство Катар подверглось атаке баллистическими ракетами из Ирана, в результате чего пострадал промышленный город Рас-Лаффан», — говорится в пресс-релизе.
18 марта государственная нефтегазовая компания Qatar Energy сообщила, что промышленная площадка в Рас-Лаффане подверглась ракетному обстрелу. МВД эмирата сначала объявило, что локализовало вспыхнувший в результате атаки пожар, однако позднее уточнило, что возгорание пока не взято под контроль. О пострадавших не сообщалось.