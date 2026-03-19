Минобороны Катара подтвердило, что удар по Рас-Лаффану нанесли из Ирана

Атаку произвели с помощью баллистических ракет, говорится в заявлении ведомства.

КАИР, 19 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Катара подтвердило, что удар по промышленной зоне Рас-Лаффан был нанесен из Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на странице оборонного ведомства в X.

«Государство Катар подверглось атаке баллистическими ракетами из Ирана, в результате чего пострадал промышленный город Рас-Лаффан», — говорится в пресс-релизе.

18 марта государственная нефтегазовая компания Qatar Energy сообщила, что промышленная площадка в Рас-Лаффане подверглась ракетному обстрелу. МВД эмирата сначала объявило, что локализовало вспыхнувший в результате атаки пожар, однако позднее уточнило, что возгорание пока не взято под контроль. О пострадавших не сообщалось.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше