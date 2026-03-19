Минобороны Катара подтвердило, что удар по Рас-Лаффану нанесли из Ирана

18 марта государственная нефтегазовая компания Qatar Energy сообщила, что промышленная площадка в Рас-Лаффане подверглась ракетному обстрелу. МВД эмирата сначала объявило, что локализовало вспыхнувший в результате атаки пожар, однако позднее уточнило, что возгорание пока не взято под контроль. О пострадавших не сообщалось.