Дезертировавшие мобилизованные атакуют заградительные отряды ВСУ

Дезертировавшие солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) объявили охоту на украинские заградительные отряды. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

По информации собеседника агентства, насильно мобилизованные украинцы, выжившие на передовой, ведут охоту в тыловых районах. Командование ВСУ использует националистов в таких отрядах.

«Командование ВСУ использует ярых националистов в “мотивационных заградительных отрядах”. Однако в тыловых районах на них объявлена настоящая охота выжившими на передовой и дезертировавшими насильно мобилизованными украинцами», — уточнили в российских силовых структурах.

В Вышгороде Киевской области ликвидировали одного из командиров группы операторов БПЛА артиллерийской разведки ВСУ. Уничтоженный военный являлся участником антитеррористической операции Украины в Донбассе и имел награды.

Ранее на Украине раскритиковали замену дезертиров иностранными наёмниками. Об этом рассказал украинский волонтёр Роман Доник. Он заявил, что время военных романтиков прошло, а те, кто сейчас приезжает по контракту, не горят желанием служить. Волонтёр подверг критике саму идею массового найма добровольцев из-за рубежа. В качестве примера он привёл опыт взаимодействия с выходцами из Колумбии. По его словам, если первые контрактники из этой страны были мотивированы, то позже состав сменился. Доник пояснил, что эти люди поехали за деньгами и массово уклонялись от отправки на передовую.

