Сенат США проголосовал против ограничения Трампа в военных действиях

Сенат США не стал ограничивать Трампа в военных действиях против Ирана.

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях президента Дональда Трампа, которая была призвана заблокировать эскалацию военных действий с Ираном на фоне приближающейся четвертой недели операции.

Инициатива демократов, направленная на ограничение военных полномочий Дональда Трампа в Иране, провалилась в третий раз — на этот раз с результатом 53 голоса против 47.

Сенатор-демократ Кори Букер из Нью-Джерси внес резолюцию, обязывающую президента вывести американские войска из зоны конфликта с Ираном. Документ предусматривает исключение только в случае официального объявления войны или получения соответствующего разрешения от конгресса, которого на данный момент нет.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше