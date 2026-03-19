Сенат США проголосовал против ограничения Трампа в военных действиях

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях президента Дональда Трампа, которая была призвана заблокировать эскалацию военных действий с Ираном на фоне приближающейся четвертой недели операции.
Инициатива демократов, направленная на ограничение военных полномочий Дональда Трампа в Иране, провалилась в третий раз — на этот раз с результатом 53 голоса против 47.
Сенатор-демократ Кори Букер из Нью-Джерси внес резолюцию, обязывающую президента вывести американские войска из зоны конфликта с Ираном. Документ предусматривает исключение только в случае официального объявления войны или получения соответствующего разрешения от конгресса, которого на данный момент нет.