Израильская армия предупредила о ракетном запуске из Ирана

Снаряды направили в сторону центральных районов страны.

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о выявлении ракетного запуска с территории Ирана в сторону еврейского государства. Об этом израильские военные сообщили в своем Telegram-канале.

«Ранее Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Израиля. Работают оборонительные системы с целью перехвата угрозы», — информируют они.

Портал Ynet указывает, что ракеты были запущены в сторону центральной части Израиля. Там сработали сирены.

