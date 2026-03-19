Турция не видит причин для паники за экономику

Негативное воздействие конфликта на Ближнем Востоке на турецкую экономику пока ограниченно, так, инфляция в стране может замедлиться до 21% к концу года, сообщила во вторник газета Ekonomim со ссылкой на оценку Fitch Ratings. Однако при затягивании конфликта риски для макроэкономической стабильности могут существенно возрасти, кроме того, затяжная эскалация может негативно сказаться на туристическом секторе и внешнем спросе, усилив давление на платежный баланс и курс национальной валюты, указывает Fitch.