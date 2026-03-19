Турция не видит причин для паники за экономику

АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Турецкая сторона не видит причин для паники из-за влияния иранского конфликта на экономику страны, изучает влияние ситуации на все её сферы, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Негативное воздействие конфликта на Ближнем Востоке на турецкую экономику пока ограниченно, так, инфляция в стране может замедлиться до 21% к концу года, сообщила во вторник газета Ekonomim со ссылкой на оценку Fitch Ratings. Однако при затягивании конфликта риски для макроэкономической стабильности могут существенно возрасти, кроме того, затяжная эскалация может негативно сказаться на туристическом секторе и внешнем спросе, усилив давление на платежный баланс и курс национальной валюты, указывает Fitch.
«Турецкая сторона на данном этапе не видит оснований для паники в связи с влиянием конфликта вокруг Ирана на экономику страны. Мы внимательно анализируем возможные последствия для всех секторов — от энергетики и внешней торговли до туризма и финансовых рынков — и принимаем необходимые меры для минимизации рисков», — сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Рост цен на нефть вследствие этого увеличивает расходы на транспортировку товаров в Турцию, что может усилить инфляционное давление, заявил ранее РИА Новости источник в правительстве.