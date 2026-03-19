Отец арестованного археолога Бутягина заявил, что его сына заманили в Польшу

18 марта Окружной суд Варшавы вынес решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Защита учёного уже заявила о намерении обжаловать это постановление. Напомним, исследователя задержали в декабре прошлого года во время лекционного тура по Европе, и с тех пор он находится под стражей. Украинская сторона инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, что якобы причинило вред культурному наследию.