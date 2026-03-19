Politico: Блокировка €90 млрд из-за Венгрии вызовет ярость Зеленского

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался помогать Киеву. В открытом письме бывшему президенту Украины Виктору Ющенко он заявил, что благодарен Богу за то, что Россия не является врагом Венгрии. Орбан подчеркнул, что его страна не намерена менять эту позицию. Он также отметил, что Венгрия не планирует вовлекаться в конфликт финансово или военным путём.