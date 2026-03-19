Аналитик Бо: США не бьют по танкерам Ирана, поскольку Западу нужно топливо

Американские военные не предпринимают действий против иранских нефтяных танкеров, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
Он отметил, что ранее ВМС США преследовали танкеры, связанные с Венесуэлой, однако в случае с Ираном подобных действий не предпринимается. По его словам, это связано с тем, что поставки нефти из региона Персидского залива остаются необходимыми для стран Запада.
Бо выразил мнение, что атака на иранские танкеры могла бы привести к серьезным сбоям в глобальных поставках нефти и резкому росту цен, в связи с чем США не идут на такие шаги.
Эксперт также указал, что в текущих условиях Иран занимает выгодное стратегическое положение, поскольку продолжает использовать Ормузский пролив для экспорта топлива, которое, по его оценке, остается критически важным.
«Они могут использовать Ормузский пролив, и топливо, которое они поставляют, жизненно необходимо. Именно поэтому США даже побуждали Индию покупать нефть, в том числе у России», — заключил эксперт.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что возможный вывод американских войск из Ормузского пролива может привести к росту цен на нефть выше 200 долларов за баррель на определенный период.