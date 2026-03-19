Сенатор Новиков объяснил, кто может воспользоваться арктической ипотекой

Сенатор от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков рассказал в беседе с RT о преимуществах программы «Арктическая ипотека».
«Это реальный механизм, который помогает повысить качество жизни в наших северных территориях. Суть программы достаточно проста: государство даёт людям финансовый инструмент для покупки жилья — кредит под 2% годовых на 20 лет с первоначальным взносом от 20%. В качестве первого взноса, кстати, можно использовать маткапитал», — подчеркнул парламентарий.
Отмечается, что заявки на льготный кредит принимают 20 банков.
«В условиях, когда ключевая ставка гораздо выше, это существенная поддержка для тех, кто готов жить и работать на стратегически важных территориях страны. Максимальная сумма зависит от площади жилья и составляет до 9 млн рублей, если жильё больше 60 квадратов. Это реальные деньги, на которые сегодня можно купить квартиру или построить свой дом», — отметил Новиков.
Как добавил сенатор, с конца прошлого года значительно расширен доступ к этой программе.
Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в 2026 году право на льготный кредит есть у многодетных семей — без всяких ограничений по возрасту родителей, если третий ребёнок родился после 1 января 2024 года.
«Кроме того, мы расширили программу на всех без исключения работников образования на территории Арктики. Учитель, воспитатель, преподаватель вуза — не важно. Если вы работаете в Арктической зоне не менее пяти лет, вы имеете право на эту ипотеку. То же самое касается медиков, работников ОПК, участников СВО и членов их семей, а с недавнего времени — и участников программы “Земский работник культуры”, — объяснил Новиков.
Он также обратил внимание на то, что раньше купить вторичное жильё по льготной ставке можно было только в сёлах или моногородах.
«Теперь ещё и в тех городах, где новостройки не возводятся. Если дом построен не раньше чем 20 лет назад, а новых многоэтажек в городе не строят — пожалуйста, покупайте», — добавил собеседник RT.
Сенатор привёл в пример Архангельскую область, отметив, что за два с небольшим года действия программы жители Поморья взяли порядка 12 тыс. кредитов на общую сумму около 50 млрд рублей.
«И это не просто статистика. Это 12 тыс. семей, которые перестали снимать жильё, перестали ютиться в общежитиях и родительских квартирах. Это люди, которые остались жить на Севере. Особенно показательным стал 2025 год. По его итогам Архангельская область вышла в абсолютные лидеры — 8 тыс. кредитов. Для сравнения: в Красноярском крае — 3,3 тыс., в Мурманской области — чуть больше тысячи. Почему так? Потому что в регионе увидели и оценили потенциал этой федеральной меры и активно его используют», — объяснил парламентарий.
Кроме того, по его словам, в программе «Арктическая ипотека» можно участвовать одновременно с программой «Арктический гектар», которая позволяет получить участок земли для строительства жилья.
Как подчеркнул Новиков, сегодня арктическая ипотека работает по всему макрорегиону — от Архангельска до Чукотки.
«По состоянию на 1 марта этого года более 191 тыс. семей приобрели или построили собственное жильё. Это хороший пример государственной программы, которая создаёт условия для тех россиян, кто выбрал суровый Север и Арктику для жизни, построения семьи и профессиональной самореализации», — заключил собеседник RT.
