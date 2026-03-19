Эксперт Богданова-Шемраева назвала лучшие месяцы для отпуска в 2026 году

Директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с ТАСС назвала лучшие месяцы для отпуска в 2026 году.
Эксперт отметила, что наиболее выгодно взять отпуск в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре.
«Самым выгодным месяцем будет июль — в нём 23 рабочих дня», — заявила Богданова-Шемраева.
А вот май брать в качестве отпускного месяца специалист не рекомендует — в пятом месяце года много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок выходит выше отпускных. Для того, чтобы максимизировать выплаты, нужно планировать отпуск на другие месяцы.
Ранее психолог, нейропсихолог Наталья Наумова назвала месяц оптимальной продолжительностью отпуска для полноценного восстановления и перезагрузки.
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT напомнила, что включить выходные в отпуск абсолютно законно, а начать отдых с субботы тоже можно.