Путин поручил оценить прекращение экспорта энергоресурсов в Европу

Российский президент Владимир Путин поручил правительству оценить возможность прекращения экспорта энергоносителей в Европу на фоне продления санкций ЕС, сообщает китайское издание Baijiahao.
Решение прозвучало на совещании по вопросам нефтегазовой отрасли. Глава государства поставил задачу провести анализ целесообразности отказа от поставок на европейский рынок, а также рассмотреть варианты перенаправления экспорта в другие регионы, передает АБН24.
Заявление было сделано незадолго до того, как страны Евросоюза согласовали продление персональных ограничений в отношении 2,6 тысячи граждан России. Ограничения продлены на шесть месяцев. Одновременно в Брюсселе продолжаются обсуждения очередного, 20-го пакета санкций, согласование которого затягивается.
По оценке китайских аналитиков, действия Москвы последовали на фоне затяжных дискуссий внутри ЕС. В этот период российская сторона фактически обозначила возможный пересмотр энергетической политики в отношении Европы.
В публикации отмечается, что Евросоюз ранее заявлял о намерении отказаться от российских энергоносителей. При этом переход планируется поэтапным из-за зависимости от импорта и ограниченных альтернатив.
Дополнительным фактором называется ситуация на мировом энергетическом рынке, где на фоне кризиса на Ближнем Востоке фиксируется дефицит топлива. В этих условиях возможное сокращение поставок из России рассматривается как риск роста цен.
