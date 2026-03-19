Иран заявил об ударе по топливу американских истребителей в Саудовской Аравии

Иранские власти заявили об уничтожении запасов топлива для американских истребителей на территории Саудовской Аравии, сообщает агентство Tasnim.

По данным Минобороны Саудовской Аравии, в тот же день силы ПВО перехватили четыре баллистические ракеты. Обломки упали в районах Эр-Рияда. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Позднее саудовское министерство сообщило о новой серии взрывов в столице. Подробности произошедшего официально не раскрывались.

Атака произошла за несколько часов до начала консультативного совещания министров иностранных дел ряда арабских и исламских государств. Встреча посвящена ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении ударов по четырем городам Израиля, а также по американским военным базам в регионе.

В Тегеране также заявили, что удары по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион были нанесены в ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
