Иран заявил об ударе по топливу американских истребителей в Саудовской Аравии

Иранские власти заявили об уничтожении запасов топлива для американских истребителей на территории Саудовской Аравии, сообщает агентство Tasnim.
По данным Минобороны Саудовской Аравии, в тот же день силы ПВО перехватили четыре баллистические ракеты. Обломки упали в районах Эр-Рияда. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
Позднее саудовское министерство сообщило о новой серии взрывов в столице. Подробности произошедшего официально не раскрывались.
Атака произошла за несколько часов до начала консультативного совещания министров иностранных дел ряда арабских и исламских государств. Встреча посвящена ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении ударов по четырем городам Израиля, а также по американским военным базам в регионе.
В Тегеране также заявили, что удары по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион были нанесены в ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
