Путин провел совещание в преддверии годовщины присоединения Крыма: детали

Владимир Путин иронично отреагировал на слова главы Крыма. Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму поднимали тосты в честь президента РФ.
Путин спросил Аксенова, передал ли он благодарность участникам событий 2014 года.
«Всем все передал, полностью доложился. Поэтому спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за вас все эти дни. Спасибо вам огромное, что вы есть в нашей жизни», — сказал Аксенов.
После чего президент иронично отметил: «Пора бы прекратить». Аксенов пояснил, что все это происходило вне рабочего времени.
Аксенов также заявил, что возвращение Крыма в состав России не только изменило сам полуостров, но и повлияло на мировую политику, положив начало формированию многополярного мира.
Путин в преддверии годовщины воссоединения с Крымом обсудил с правительством развитие регионов. Президент РФ поздравил россиян с годовщиной, подчеркнув, что 12 лет назад сбылась мечта многих поколений жителей Крыма.
По словам президента, выбор крымчан быть с Родиной поддержали и в других регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. И именно это право защищают сегодня участники спецоперации.
В рамках совещания Путин назвал историческим и решительным воссоединение Крыма с Россией. Тогда же российский глава добавил, что выбор жителей неизменен и незыблем.
«Он продиктован судьбой нашего Отечества, стал одной из важнейших без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории, символом единства, воли и сплочённости всего нашего многонационального народа», — констатировал российский глава.
Как сообщал «КП-Крым», президент России принял участие в церемонии открытия новых объектов инфраструктуры в Крыму и Севастополе. Путин сказал, что телемост завершится запуском очистных сооружений под Судаком, что улучшит экологию.
Кроме этого, российский президент поблагодарил специалистов, которые участвовали в восстановлении Крыма и исторических регионов. По словам главы государства, восстановлением занимаются представители самых разных профессий: строители, инженеры, проектировщики, работники жилищно-коммунального хозяйства, а также многие другие специалисты.