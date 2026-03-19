UKMTO: в судно в 11 морских милях от побережья ОАЭ попал снаряд

Находившееся у побережья ОАЭ судно получило повреждение — в него попал снаряд.
Об этом заявили в Управлении морских торговых операций (UKMTO) при ВМС Британии.
Инцидент произошёл в 11 морских милях к востоку от порта Хор-Факкан. Судно поразил неизвестный снаряд, на борту возникло возгорание.
Ранее иранские войска ракетами и дронами атаковали военные базы Соединённых Штатов в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
Иранские войска смогли уничтожить запасы топлива истребителей Соединённых Штатов на территории Саудовской Аравии.
Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран нанёс удары по четырём городам Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
В ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Тегеран нанёс удар по израильским самолётам-топливозаправщикам в израильском аэропорту Бен-Гурион.