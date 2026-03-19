Антиизраильские настроения усилились на популярных курортах Таиланда

Информация активно распространяется в тайском сегменте соцсетей. Пользователи публикуют фотографии и видео объявлений, а также обсуждают поведение иностранных гостей. В ряде сообщений утверждается, что из-за обострения на Ближнем Востоке в Таиланд переезжают тысячи израильтян. При этом, по данным иммиграционной полиции, в стране находятся около 30 тысяч граждан Израиля. Распространяемая в сети цифра в 400 тысяч официально не подтверждается.