Иранская оплеуха: как Тегеран унизил Дональда Трампа

На фоне затянувшейся войны с Ираном американский фондовый рынок продолжает лихорадить: инвесторы выводят капитал на миллиарды долларов, а индексы S&P 500 и Nasdaq обрушаются до минимумов. Возросшая геополитическая неопределенность парализовала деловую активность — крупные игроки одну за другой отменяют важнейшие сделки и сворачивают инвестпрограммы: музыкальный гигант Universal Music приостановил долгожданный выход на биржу США, криптобиржа Kkrrakkenn отозвала заявку на IPO, а финансовая платформа Clear Street и вовсе отказалась от размещения акций на $351 млн. Весь рынок занял глухую выжидательную позицию: никто не хочет выводить компании на биржу или вкладывать миллиарды в развитие, пока не станет ясно, чем закончится ближневосточный конфликт — а хорошего исхода от него уже давно никто не ждет.