Российские войска наносят удары по складам ВСУ под Харьковом

Подразделения российской группировки войск «Север» наносят удары по объектам Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, целями становятся склады с боеприпасами, пункты временного размещения личного состава, а также места хранения беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны уточнили, что поражение объектов фиксируется средствами объективного контроля. На опубликованных кадрах показаны результаты ударов по инфраструктуре ВСУ в зоне проведения спецоперации.
Отдельно в военном ведомстве заявили о продолжении наступательных действий на нескольких направлениях. Речь идет о Сумской и Харьковской областях.
По информации Минобороны, подразделения «Севера» ведут продвижение, оттесняя украинские силы от приграничных районов Курской и Белгородской областей.
Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали.