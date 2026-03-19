Юрист Русяев предупредил о штрафах за сжигание мусора на даче

В России жители дачной местности могут получить штраф в размере до 50 тыс. рублей за неправильное сжигание мусора на участке, если нарушение спровоцировало возгорание.
Об этом РИА Новости заявил юрист Илья Русяев.
Эксперт сослался на статью 20.4 КоАП России. Согласно ей, за нарушение требований пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
«Если же из-за нарушения произошёл пожар и пострадало чужое имущество либо причинён вред здоровью лёгкой или средней тяжести, сумма штрафа составляет от 40 тыс. до 50 тыс. рублей», — заявил юрист.
Многие дачники недооценивают опасность неубранной листвы. В сыром состоянии она быстро покрывается плесенью — это прямой риск аллергии и болезней дыхательных путей, рассказала в беседе с RT эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.
